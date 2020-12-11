صور.. إنجي أمين تحتفل بعيد ميلادها مع أبو الليف وحجازي متقال

احتفلت الفنانة إنجي أمين، نجمة برنامج "ذا فويس"، بعيد ميلادها فى أحد الكافيهات الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، أبرزهم الفنان نادر أبو الليف والفنان حجازي متقال.

وقدمت "إنجي"، رفقة ضيوفها عددا من الأغنيات الشهيرة بصوتهم والتقطت صورا تذكارية بجوار قالب من الحلوى عليه صورها.

، كانت الفنانة قد عبرت عن سعادتها بطرح أغنيتها الوطنية منذ عدة أسابيع "بلدنا أحلى بينا"، وهي من كلمات سيد مختار وألحان وليد الحسيني وإخراج جمال أمل، وذلك بعد غيابها الفترة الماضية عن طرح أغاني جديدة.

وأكدت "إنجي"، في تصريحات صحفية، أنها تهدي الأغنية لمصر وشعبها، ولكل الأجهزة في الدول التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل المواطن من أطباء ورجال الجيش والشرطة وتتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر أن آخر الأغاني التي طرحتها "إنجي"، كانت أغنية تتر مسلسل "الوتر" باسم "ما عرفتش تكسبني".

كانت قد طرحت ألبوم "لعبة مكسرة" في عام 2019 من إنتاجها، ويضم 8 أغاني وهم ":لاقيه كل حاجة، أميرة الإحساس، عندي خطة، هان عليه، طير عقلي، لعبة مكسرة، مجنونة به، بحبك"، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عاطف، خالد منير، إسلام فرغلي، أحمد المالكي، عمرو المصري، أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقى الألبوم الهامى دهيمه، وألحان أحمد البرازيلي، وميكس، وماستر ماهر صلاح، ثم أعادت طرحه بنسخة جديدة مع بداية عام 2020.

"إنجي" كانت قد شاركت فى برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، فى نسخته الأولى التى ضمت كلا من الفنانين شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، وضمتها الفنانة شيرين عبدالوهاب لفريقها وخرجت من المرحلة قبل الأخيرة.