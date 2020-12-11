تفاصيل إعلان أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء والتطبيع مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع على إعلان بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، والتي كان متنازعا عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سبعينيات القرن الماضي، وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار"، وفقا لـ"CNN".

وأشار ترامب إلى أن المغرب اعترفت بالولايات المتحدة في 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية، على حد قوله، وفي بيان له نشره البيت الأبيض، قال ترامب: "تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع.

الشارع المغربي يرحب بالقرار الأمريكي

وقد رحب الشارع المغربي بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء وفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، جنوبي المغرب والذي من شأنه أن يساهم في حل قضية الصحراء.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد الزرق، إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للطرح المغربي في ملف الصحراء، سيمكن من حسم هذا النزاع المفتعل، وبأن دورها في القضية الأولى للمغاربة سيكون دورا حاسما، متابعا أن اعتراف دولة عظمى بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يعتبر نصرا للدبلوماسية المغربية، وهو ما يمهد لطي هذا الملف الذي أعاق مسلسل التنمية في البلاد لما يزيد عن أربع عقود، بحسب "سكاي نيوز عربية".

بعد التطبيع .. المغرب يعلن تسهيل الرحلات الجوية لإسرائيل

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، وكتب "ترامب" تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

ومن جانبه أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، ومن خلال بيان أوضح الديوان الملكي المغربي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء أمس، أثر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء الغربية.

الإمارات والبحرين ترحبان بالاتفاق المغربي الإسرائيلي

وقد رحب ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، اليوم، بالاتفاق المغربي الإسرائيلي، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، واعتراف أمريكا بسيادة المملكة على منطقة الصحراء العربية، وكتب بن زايد، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

وأضاف "بن زايد"، بأنها "خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

كما رحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وأشاد "بن عيسى"، بما أعلنه العاهل المغربي، الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وبذلك الاتفاق تصبح المغرب، رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.