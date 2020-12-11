طارق الشيخ: بحب الأفراح الشعبي وبكره الرقاصات بتاعتها

أكد المطرب طارق الشيخ، إنه يحب الأغاني الحزينة، مشيرًا إلى أن الأغاني التي يرقص عليها الناس ينسوها بسرعة لكن أغاني الشجن تعيش لفترة طويلة "كل إنسان يحس أنها معمولة عشانه هو".

وكشف "الشيخ"، خلال لقائه مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "الدوبليكس" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه يحب الأفراح الشعبية أكثر من الأفراح التي تكون في الفنادق الفاخرة، مشيرًا أن أكبر فندق فاخر يتسع لـ500 شخص بينما تكون الأفراح الشعبية مفتوحة وقد يحضر فيها أكثر من 6000 شخص ويتفاعلون معه ويشعر وقتها أنه يريد أن يغني أكثر.

وأضاف: "قصة تانية خالص وجمهور قاعد بيستمتع بيك وأنا الحاجة الوحيدة اللي مبحبهاش في الأفراح هي الرقصات"، لترد عليه أبلة فاهيتا "بتكره الرقاصات يعني بتكره دينا"، ورد طارق الشيخ: "دينا بتلبس شورت تحت التوب اللي بتلبسه لكن اللي بنشوفه في الأفراح الشعبي مش لابسين حاجة خالص فاللي قاعد في الفرح مش هيركز معايا خالص".