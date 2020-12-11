طب نفسي طنطا يحصد الميدالية البلاتينية من "العالمية للسكتة الدماغية"

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية.

وقدم رئيس جامعة طنطا، في بيان له، منذ قليل، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكليه الطب جامعه طنطا.

وأشار إلى أن الميدالية أعلى من الميدالية الذهبية التى حصل عليها المركز خلال العام الماضي، مؤكدًا مواصلة الجهود للحصول على الميدالية الماسية، مشيدًا بالدعم اللامحدود من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، موجهًا الشكر لفريق العمل الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتوره عزه عباس، والدكتور ايهاب شوقي، والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور احمد اشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور احمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.

في وقت سابق، أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات للآداء الأكاديمي البحثي (URAP) لعام 2020/2021، حيث احتلت الجامعة المرتبة 975 ضمن 3000 جامعة عالميًا والمركز 21 عربيًا و8 محليًا من 33 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن حصول الجامعة على هذه المرتبة المتقدمة يعكس مدى تميز الجامعة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، ويأتي نتاج استراتيجية واضحة تم وضعها لدعم وتعزيز الابتكار والريادة والتميز، وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، علاوةً على حرصها الدائم على تحقيق مكانة بحثية دولية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث المنشورة دولياً.