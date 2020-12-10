قروض ومشروعات صغيرة.. محافظ الغربية يسلم 45 شيكا للشباب والأكثر احتياجا

سلّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 45 شيكًا بقيمة 289 ألف جنيه كقروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة، اليوم، دعماً من جمعية "الأورمان" وبنك القاهرة لإقامة مشروعات مستدامة، بحضور أماني النادري، وكيل وزارة التضامن، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير فرع جمعية الأورمان بالغربية.

وخلال حفل التسليم، قدم المحافظ الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء محافظة الغربية، مثمناً دورها وما تقوم به من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، متمنياً للأسر والشباب التوفيق في العمل.

وقال عبد الخالق عبد العظيم، مدير جمعية الأورمان بالغربية، إن المبالغ المقدمة هي 32 شيكًا قيمة الشيك الواحد 7 آلاف جنيه، قرض حسن للشاب، ويتم تحصيل القرض خلال 12 شهرا بدون فوائد بالإضافة إلى تسليم عدد 13 أسرة أولى بالرعاية 12 كشك مجهز بتكلفة إجمالية 56 ألف جنيه، كما سيتم توزيع 14 شيكًا لعدد 13 أسرة قيمة الشيك 5 آلاف جنيه بقيمة إجمالية 65 ألف جنيه لشراء بضائع وبدأ العمل بالأكشاك.

من جهة أخرى، شنت الأجزة التنفيذية حملة لرفع وإزالة التعديات علي أملاك الدولة مدعومه بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات لردع المخالفين ومحاسبتهم قانونيا على مستوى قرى ومراكز سمنود والمحلة وطنطا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة و5 منافع للري وقطعتي أرض تابعة للأوقاف وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابات المختصه للتحقيق .