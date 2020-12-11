ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو "شادو وhستروكس" في القليوبية

ضبطت أجهزة أمن القليوبية، ضبط 3 عاطلين أثناء ترويج "الأستروكس والشادو" على عملائهم بمدينتي "طوخ وشبرا الخيمة" وبحوزتهم كيلو جرام من المواد المخدرة.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت مواد مخدرة من عدمه.

وكانت معلومات سرية، وردت للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية، وأفادت بنشاط مجموعة من العاطلين في ترويج المخدرات على عملائهم بمدينتي طوخ وشبرا الخيمة، فكلف العميد خالد محمدي، رئيس المباحث، بسرعة القبض علي المتهمين.

بإجراء التحريات السرية وإعداد الأكمنة، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ من القبض علي "ب.م.ت" 22 عامًا، عاطل ومقيم بالفؤادية، دائرة قسم قها، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 300 جرام ومبلغ مالى 55 جنيها، وهاتف محمول، والمدعو "ع.ل.ب" 21 عامًا، عاطل ومقيم بالشدية في بنها وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 250 جرامًا.

كما تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا من ضبط "ه.ع.ل" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بمنشية عبدالمنعم رياض، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 370 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض، وتحررت المحاضر الازمة وإحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم علىذمة التحقيقات.

في وقت سابق، ألقت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية القبض على تاجر مخدرات بالقناطر الخيرية، وبحوزته نصف كيلو هيروين وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها.