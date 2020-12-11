وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "جرين تك إيجيبت" تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة في مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير "مرسي" خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ إستراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

ومن جانبه استعرض "روبرت فالك" رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" دراسة الجدوى التي تم تنفيذها بواسطة الشركة لموقعي "شبرامنت وأبو رواش" تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع وكذلك الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي و"جرين تك" في شهر أكتوبر من العام الجاري.

ومن جانبه صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات القائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا كبيرا للدولة.