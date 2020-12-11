بايدن: الموافقة على لقاح فايزر نقطة ضوء في وقت مظلم

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الموافقة على استخدامه نقطة ضوء في وقت مظلم، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من تصويت لجنة من الخبراء لصالح لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

وقال "بايدن" في بيان، إنه بشأن موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح فايزر- بيونتيك COVID-19 للاستخدام في حالات الطوارئ "شهد يوم أمس علامة فارقة في معركتنا ضد كورونا".

وأضاف جو بايدن: "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية هي ضوء ساطع في وقت مظلم، فنحن ممتنون للعلماء والباحثين الذين طوروا هذا اللقاح، ونحن ممتنون للعلماء وخبراء الصحة العامة الذين قيموا سلامة وفعاليته"، بحسب ما ذكر تقرير لـ"العربية".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب إن التحدي الذي نواجهه الآن هو توسيع نطاق التصنيع لتوزيع 100 مليون جرعة في أول 100 يوم من إدارته.

وأوضح "بايدن" أن إدارته ستعمل من اليوم الأول وفق خطة متينة لاحتواء الوباء، متابعا: "ننتظر من إدارة ترمب اقتناء اللقاحات التي تفاوضت بشأنها مع فايزر وموديرنا".

تصويت بأغلبية ساحقة

جاء ذلك بعدما صوتت لجنة مستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بأغلبية ساحقة، الخميس، لصالح استخدام لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة فايزر في حالات الطوارئ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجيز الإدارة الاستخدام الطارئ للقاح، الذي طورته فايزر مع شركة بيونتيك الألمانية، خلال أيام في الولايات المتحدة، التي أودى الفيروس فيها بحياة أكثر من 285 ألفا من مواطنيها.

ومن المنتظر كذلك أن يبدأ توزيع اللقاح وعمليات التطعيم على الفور بعد ذلك.

وصوتت اللجنة بأغلبية 17 صوتا، مقابل 4 لصالح إقرار استخدام اللقاح، قائلة إن مزاياه المعروفة تفوق مخاطره بالنسبة للبالغين فوق 16 عاما، وامتنع عضو واحد عن التصويت.