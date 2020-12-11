شعراوي: مكافحة الفساد على رأس أولويات عملنا ولا تهاون تجاه المخالفات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تمسك الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً بسيادة القانون ورفض كل أشكال وصور الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى كل عناصر الجهاز الإدارى.

وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد

وشدد شعراوى على وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم، وأن جميع العاملين بالدولة مهما كانت منصابهم وبدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وقال اللواء محمود شعراوى إن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى علي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، والجميع لا يدخر جهداً فى مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية.

جاء ذلك في بيان لوزير التنمية المحلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

رفض الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتلك الجريمة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا اليوم يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على رفض الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى كل المستويات لما لها من تأثير مباشر على جهود الدولة في عملية التنمية وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى ومتابعة ما تصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين عن أداء الواجبات الوظيفية.

تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية

وأضاف شعراوى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الدور الذى يقوم به قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وكذا فحص والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.

وقال شعراوي إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبى الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.

وأضاف الوزير أنه تم ميكنة حوالى 282 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات من إجمالي 313 مركزا، كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين.

وتابع شعراوي: كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمي والميكنه والأرشفة في إطار مبادرة مصر الرقميه في كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد وتطبيق محدداتها.

تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضح الوزير أن هناك تعاونا بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية، وكذا إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر.

وأكد "شعراوي" أنه يتم توفير برامج ودورات تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وكذلك توضيح الاستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات.

وقال شعراوي إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أدرج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات في دوراته التدريبية المتخصصة لكافة العاملين في الجهاز الاداري للمحليات بكل تخصصاتها بداية من مستوى القرية وحتى رؤساء المدن والأحياء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة استحدث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومة مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشؤون القانونية والهندسية والإدارية والمالية.

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات لمواجهة الفساد، قال شعراوي إنه يتم توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفى على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظات للعمل بموجبها وتم عمل ندوات لهم لتوضيح كيفية العمل بها.

إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى قيام المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقي الشكاوى ووضع حلول فورية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يتم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمسؤولي الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، والقيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأشار الوزير إلى وجود بعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية والتي تؤدى عملها بكل تفانٍ وإخلاص وضمير وتواجه بكل قوة كل أشكال الفساد، مشيراً إلى حصول إحدى الموظفات بديوان عام محافظة الإسكندرية على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضى.