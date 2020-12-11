المصري المنتخب رئيس هيئة الري البريطانية: فزت على ممثل حكومة الصين

قال الدكتور رجب رجب، العالم المصري في المركز البريطاني للإيكولوجي والهيدرولوجي، وأحد رواد مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، الفائز بمنصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف البريطانية، إنه تم انتخابه من قبل أعضاء الهيئة، وإن لكل دولة صوتا واحدًا، مشيرا إلى أن الهيئة الدولية للري والصرف تضم 90 دولة.

وأكد رجب، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المنظمة البريطانية يوجد بها عدد كبير من المصريين الذين لهم دور فعال، مضيفا أن الترشيح تم عن طريق اللجنة القومية الإنجليزية المسؤولة، مشيرا إلى أن المنافسة كانت بينه وبين ممثل الحكومة الصينية، كما وعدت الحكومة الصينية المنظمة بمزيد من التمويل في حالة فوز مرشحها، وبهذا كانت المنافسة شرسة لأن وعود الحكومة الصينية كانت ضخمة، بالإضافة إلى وعود الحكومة الصينية إلى الدول النامية أعضاء الهيئة بتمويل تنظيم المؤتمرات، وعلى الرغم من ذلك حصلت على الفوز بالمنصب، موضحا أن برنامجه لم يقدم أي عروض مالية أو تمويل ولكنه قدم أفكارا لتنمية الهيئة الدولية للري والصرف ووضع استراتيجية لحل مشكلة الغذاء والفقر وزيادة الإنتاج بالدول، كما وضع قائمة لأنشطة معينة، وذلك كان سببا للفوز بالمنصب.

وأوضح رجب أنه تولى منصب اللجنة القومية للري والصرف البريطانية لمدة 4 سنوات ثم بعد ذلك تم ترشيحه ممثلا عن بريطانيا ليخوض الانتخابات على مقاعد رئيس الهيئة الدولية للري.

وعن دور وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وتواصلها مع المصريين بالخارج، أكد رجب أن دور الوزارة مهم لربط العلماء بوطنهم الأم، مضيفا أنه معروف بانتمائه إلى بلده والجميع يعلم ذلك في بريطانيا ومصر.

وجدير بالذكر أن الدكتور رجب هو أحد خبراء مصر تستطيع بأبناء النيل، وأنه من ضمن أشهر خبراء إدارة الموارد المائية وإعادة استخدامها، وأخصائي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية، وخبير استخدام المياه الرديئة لإنتاج المحاصيل.

حصل رجب على بكالوريوس علوم التربة والمياه جامعة الإسكندرية عام 1970، ثم حصل على ماجيستير الري من نفس الجامعة، عام 1974، وماجيستير المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بمنطقة البحر الابيض المتوسط من باري في إيطاليا عام 1976.

نالت رسالته للدكتوراه في "التسلل ثنائي الأبعاد للمياه في التربة" من قسم الهندسة الريفية بالجامعة الكاثوليكية في لوفين كول بلجيكا عام 1982.

برز في عدة مجالات من بينها إدارة الموارد المائية والجفاف، والري والصرف، والتربة، واستخدام المياه رديئة النوع لإنتاج المحاصيل، وأثر تغير المناخ على الموارد المائية.

يحظى بخبرة في العمل لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، وخبرة ميدانية واسعة على أثر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، ومن هذه المشروعات مشروع التكنولوجيا الحيوية، وعلاجات المياه المستعملة وإعادة استخدامها، واستخدام المياه المستدامة لتأمين إنتاج الأغذية في المناطق الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

شارك في مشروع دراسة تھدیدات تغیر المناخ علی التربة بالمملكة المتحدة.