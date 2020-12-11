الهجرة تطرح فرص عمل للشباب من خلال "بداية ديجيتال".. اعرف الخطوات

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على مكافحة الهجرة غير الشرعية بعدد من الفعاليات والمبادرات، لذلك تعاونت الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي للمشاركة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج، والمساهمة فى توفير البدائل الايجابية للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا والتى من أهمها الاستغناء عن العاملين فى بعض القطاعات آليات وخطوات التسجيل على منصة "بداية ديجيتال" للالتحاق ببرامج التدريب المهني والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكتروني.

حيث إن كل من يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني، يرصد التقرير التالي كيفية الدخول على الرابط وتسجيل الاستمارة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى

- إدخال الرقم القومي

الخطوة الثانية

- البيانات الشخصية

- الاسم الرباعي

- النوع

- الحالة الاجتماعية

- عدد الأبناء

- رقم الهاتف

- المحافظة

- العنوان

الخطوة الثالثة

- المؤهل الدراسي

- سنة التخرج

- خلفية للعمل

- مجال العمل

هذا وسيتمكن مستخدمو المنصة من الوصول إلى التدريب المهني وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، وعلى الأخص الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، وكذلك تتوافر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية.

وتستهدف المنصة العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.