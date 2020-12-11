أحمد أمين: الأكل نقطة ضعفي.. وبستعد لتقديم برنامج للأطفال

أحمد أمين: الأكل نقطة ضعفي.. وبستعد لتقديم برنامج للأطفال
كتب:
نرمين عفيفي
01:09 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
الفنان أحمد أمين
كشف الفنان أحمد أمين، أنه يستعد حاليا لتقديم برنامج للأطفال، بعد نجاح دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة".
وقال أحمد أمين خلال حديثه ببرنامج "أضا أخف من أضا"، الذي يقدمه محمد طارق أضا، عبر إذاعة "إينرجي 92.1"، إنه عندما عرض عليه المخرج عمرو سلامة دور رفعت اسماعيل لم ير نفسه فيه، وعرض عليه أن يرشح له ممثلين آخرين.
وأضاف "أمين" أن مشهد الجثث في بركة الدم بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، كان مرهقا نفسيا له، خصوصا أنه أعيد كثيرا، والمشاهد اللي تحت الميه كانت مرهقة بدنيا جدا.
وأشار أحمد أمين إلى أن المخرج عمرو سلامة كان مقتنعا جدا بأنه يعمل شخصية "رفعت إسماعيل" في "ما وراء الطبيعة"، لافتا إلى أنه عمل بروفات كثيرة قبل التصوير، خصوصا أن قوانين الشخصية متشائمة جدا، وهو متفائل طوال الوقت.
ونوه "أمين" إلى أن المخرج عمرو سلامة كان عنده تخوف إن شخصية "رفعت إسماعيل" تكون مكروهة، "ودي كارثة في أي عمل درامي إن البطل ميكونش محبوب فكان قدامنا تحدي كبير".
وأكد الفنان: "عمرو سلامة مخرج ذكي ومنظم، ودايما عنده تطلع للأفضل، وفكرة إني أعمل شخصية رفعت إسماعيل ده شرف كبير ليا؛ لأنها من الشخصيات القليلة المحفورة في أذهان الناس في الوطن العربي".
ولفت "أمين" إلى أن "أسطورة رفعت" هي روايته المفضلة من روايات "ما وراء الطبيعة"، متمنيا تقديمها في أي موسم آخر للمسلسل.
وشدد أحمد أمين على عدم وضوح الرؤية حتى الآن، فيما يخص الجزء الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة": "لسه مش عارفين في موسم قادم من ما وراء الطبيعة ولا لأ.. دي حاجة في إيد جهات الإنتاج".
وعن شخصيته قال الفنان أحمد أمين: "الأكل نقطة ضعفي ومزاجي.. وأكتر أكلة بحبها الكوسة بالزبادي مش بقدر أقاومها، وأكتر حاجة بخاف منها إن يكون فيه ارتباك من النجاح أو الفشل، ونفسي أبطل كسل، وأغرب شغل اشتغلته في حياتي إني أبقى رسام بالساعة، وفي فترة كنت عازف كمانجا في فرقة، مضيفا: "لكن مشتغلش أي حاجة بعيدة عن الفن، وبمثل في المسرح من صغري، ووالدي وأخواتي كانوا بيشجعوني لأنهم بيحبوا الفنون جدا، مش بقدر أقاوم إني اشتري أي آلات موسيقية عشان كده عندي منها كتير، بستعد لبرنامج هيتعمل مخصوص للأطفال".