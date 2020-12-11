أحمد أمين: الأكل نقطة ضعفي.. وبستعد لتقديم برنامج للأطفال

كشف الفنان أحمد أمين، أنه يستعد حاليا لتقديم برنامج للأطفال، بعد نجاح دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وقال أحمد أمين خلال حديثه ببرنامج "أضا أخف من أضا"، الذي يقدمه محمد طارق أضا، عبر إذاعة "إينرجي 92.1"، إنه عندما عرض عليه المخرج عمرو سلامة دور رفعت اسماعيل لم ير نفسه فيه، وعرض عليه أن يرشح له ممثلين آخرين.

وأضاف "أمين" أن مشهد الجثث في بركة الدم بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، كان مرهقا نفسيا له، خصوصا أنه أعيد كثيرا، والمشاهد اللي تحت الميه كانت مرهقة بدنيا جدا.

وأشار أحمد أمين إلى أن المخرج عمرو سلامة كان مقتنعا جدا بأنه يعمل شخصية "رفعت إسماعيل" في "ما وراء الطبيعة"، لافتا إلى أنه عمل بروفات كثيرة قبل التصوير، خصوصا أن قوانين الشخصية متشائمة جدا، وهو متفائل طوال الوقت.

ونوه "أمين" إلى أن المخرج عمرو سلامة كان عنده تخوف إن شخصية "رفعت إسماعيل" تكون مكروهة، "ودي كارثة في أي عمل درامي إن البطل ميكونش محبوب فكان قدامنا تحدي كبير".

وأكد الفنان: "عمرو سلامة مخرج ذكي ومنظم، ودايما عنده تطلع للأفضل، وفكرة إني أعمل شخصية رفعت إسماعيل ده شرف كبير ليا؛ لأنها من الشخصيات القليلة المحفورة في أذهان الناس في الوطن العربي".

ولفت "أمين" إلى أن "أسطورة رفعت" هي روايته المفضلة من روايات "ما وراء الطبيعة"، متمنيا تقديمها في أي موسم آخر للمسلسل.

وشدد أحمد أمين على عدم وضوح الرؤية حتى الآن، فيما يخص الجزء الثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة": "لسه مش عارفين في موسم قادم من ما وراء الطبيعة ولا لأ.. دي حاجة في إيد جهات الإنتاج".

وعن شخصيته قال الفنان أحمد أمين: "الأكل نقطة ضعفي ومزاجي.. وأكتر أكلة بحبها الكوسة بالزبادي مش بقدر أقاومها، وأكتر حاجة بخاف منها إن يكون فيه ارتباك من النجاح أو الفشل، ونفسي أبطل كسل، وأغرب شغل اشتغلته في حياتي إني أبقى رسام بالساعة، وفي فترة كنت عازف كمانجا في فرقة، مضيفا: "لكن مشتغلش أي حاجة بعيدة عن الفن، وبمثل في المسرح من صغري، ووالدي وأخواتي كانوا بيشجعوني لأنهم بيحبوا الفنون جدا، مش بقدر أقاوم إني اشتري أي آلات موسيقية عشان كده عندي منها كتير، بستعد لبرنامج هيتعمل مخصوص للأطفال".