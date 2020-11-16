عمرو سلامة ينشر البوستر الرسمي الصيني لـ"ما وراء الطبيعة"

أعلن المخرج عمرو سلامة طرح "نتفليكس" لبوستر مسلسله "ماوراء الطبيعة" باللغة الصينية، استعدادًا لعرضه في الصين عبر المنصة.

وكتب "سلامة"، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البوستر الرسمي الصيني".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

وتصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج، وما زلنا نحلم بالمزيد.

العمل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصريًا أصليًا تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.