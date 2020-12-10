أشاد بـ"ما وراء الطبيعة".. نبيل فاروق يدعم منافسه أحمد خالد توفيق

علاقة ود وصداقة جمعت بين العراب أحمد خالد توفيق، والكاتب الدكتور نبيل فاروق الذي رحل، أمس، عن عمر يناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، كما كان الاثنان أهم كاتبين لدى المؤسسة العربية الحديثة كجهة نشر لأعمال كل منهما.

وعن بداية العلاقة بينهما، تحدث الدكتور رائف حنا الطيب، وابن مدينة طنطا بالغربية وصديق الدكتور أحمد خالد توفيق، قائلا في تصريحات صحفية: حين تقدم أحمد خالد توفيق بباكورة سلسلة (ماوراء الطبيعة) إلى الدار العربية للنشر والتوزيع، شَكَل صاحبها الراحل حمدي مصطفى، لجنة لتقييمها وكانت برئاسة الدكتور نبيل فاروق الذي كان وقتها يكتب (رجل المستحيل) لنفس دار النشر.

وتابع: "فما كان منه إلا أن أشاد بها بمنتهى التجرد والموضوعية موصياً بسرعة نشرها رغم كونها منافسا مؤكدا وشرسا لكتاباته، الأمر الذي كان خالد - رحمه الله - يذكره له دائما، واليوم رحل النبيل نبيل فاروق إلى عالم الخلود فلروحه السلام".

يشار إلى أن الدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك.

كما بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.