"الثقافة" تبدأ سلسلة الاحتفالات بالأديب العالمي نجيب محفوظ اليوم

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وفي إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بذكرى ميلاد الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ؛ سلسلة مداخلات لمحبي وتلامذة الأديب نجيب محفوظ حول تأثيره في الثقافة العربية والعالمية؛ ويشارك في المداخلات عدد كبير من المفكرين والروائيين والنقاد والإعلاميين والرموز الثقافية بمصر والوطن العربي وأوروبا من بينهم، طبقًا للترتيب الأبجدي:

الدكتور إبراهيم السعافين الأردن، واعتدال عثمان - مصر، والدكتور أشرف الصباغ - مصر، والدكتورة إيزابيلا كاميرا دافيليتو- إيطاليا، وإيهاب الملاح - مصر، والدكتور رضا عطية - مصر، والمهندس زياد عبد التواب - مصر، والدكتور حسين حمودة - مصر، والدكتور حسين محمود - مصر، والدكتور خليل النعيمي - سوريا، وضحى عاصي - مصر، والدكتور عبد الرحيم العلام - المغرب، وعمرو العادلي - مصر، والدكتور فيصل دراج - فلسطين، والدكتور محمد بدوي - مصر، والدكتور مصطفى بيومي - مصر، وناصر عراق - مصر، ونبيل سليمان - سوريا، ونعيم صبري - مصر، ونوال مصطفى - مصر، ويوسف المحيميد - السعودية.

ويبدأ البث في تمام الخامسة مساء الجمعة 11 ديسمبر الحالي على صفحة أمانة المؤتمرات على "فيس بوك".

وولد الأديب العالمي نجيب محفوظ مثل هذه اليوم 11 ديسمبر 1911، منذ 109 سنوات، ومحفوظ أول مصرى وعربي حائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1988م.

كتب نجيب محفوظ منذ ثلاثينات القرن الماضي واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. من أشهر أعماله: الثلاثية وميرامار، والسمان والخريف وثرثرة فوق النيل، وأولاد حارتنا والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب.