رئيس التنمية الثقافة: استكمال متحف نجيب محفوظ على رأس أولوياتنا (حوار)

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الصندوق يعمل على استكمال مجموعة من المشروعات الثقافية، ويأتي على رأسها استكمال متحف الأديب الكبير نجيب محفوظ وتحويل الطابق الثالث إلى مركز ثقافي.

وأضاف "عبدالوهاب" في حواره لـ "الوطن"، أننا نعمل على التوسع في مشروع بنك الكتاب، في الجامعات والأندية الاجتماعية لإفادة أكبر عدد من الباحثين والجمهور:

*بعد تجديد الثقة لكم رئيسا لصندوق التنمية الثقافية ما خطة العمل للعام المقبل؟

*نعمل تحت إشراف الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويأتي على رأس الأولويات استكمال متحف نجيب محفوظ، لتحويل الطابق الثالث إلى مركز ثقافي، وقد تم وضعه فى الخطة الحالية، وميزانيته جاهزة، وفي خلال شهر ونصف على الأكثر سيتم إسناد المشروع لإحدى الشركات، كما نعمل فى على الاهتمام بالحرف التراثية، من خلال تدريب الشباب، بجانب الحفاظ وتطوير جميع أنشطة الصندوق.

*ما سبب التركز على الحرف التراثية تحديدا؟

*لسببين رئيسيين هما أنه المنتج من التدريبات هو تراث مادي، أما الحرفة نفسها (طريقة أو آلية عمل المنتج) فهي تراث لا مادي، ودور الوزارة يأتي في الحفاظ على التراث اللامادي باعتباره جزء من الهوية المصرية.

*ما آخر تطورات الدورة الثانية التي أطلقت مؤخرا من "صنايعية مصر"؟

*التقديم مستمر إلى يوم 30 نوفمبر الجاري، ويتم تشكيل لجنة من أساتذة متخصصين، لاختيار المقبولين للدفعة.

*كيف ترى الإقبال على المبادرة؟

*خلال العام السابق تقدم لها حوالي 440 شابا، بعد الاختبارات تم قبول نحو 122 شابا، و95% منهم كانوا من السيدات، والفتيات والسيدات الأكثر حرصا صبرا، فالحرفة تتطلب الصبر والاستمرار، والدراسة مرحلتين كل مرحة مدتها 8 شهور، وبعد تخرج الدارسين سيتم دعم المتخرجين بإشراكهم في المعارض.

*كيف يتم استفادة أبناء الأقاليم من المبادرة؟

*تعمل عليها قصور الثقافة من خلال مواقعها في محتلف أنحاء مصر حسب كل منطقة.

*ما دوركم في وحدة صون التراث اللامادي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا؟

*يتم تسجيل مفردات من التراث اللامادي باليونسكو، وقد تم تسجيل التحطيب، والأراجوز، والنخلة، والصندوق منوط بجزء كبير من هذه الملفات، وحاليا يتم إعداد ملف الخط العربى من مجموعة دولة ليتم تسجيله فى اليونسكو، كما نسعى إلى العمل على ملف النسيج، كما أن الصندوق على مدار تاريخه مهتم بهذه الملفات، كما نقوم بنقديم عرض أسبوعي للأراجوز، ونسهم في عمل جولات للأراجوز فى المحافظات، في إطار التزامنا بالاهتمام بالحفاظ بما تم تسجيله في قائمة التراث العالمي.

*هل سيكون سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت دوليا هذا العام في كورنل؟

*بدأنا اجتماعاتنا للتجهيز للدورة 26 من سمبوزيوم أسوان، لا نستسهل اللجوء إلى التأجيل، خاصة وأن فلسفة المهرجان تنطلق من قدرته على الجذب السياحي، ولنقول للعام أننا موجودين، لكن من المتوقع أن يقل عدد المشاركين من خارج مصر، نظرا لظروف كورونا، ونحاول عمل معادلة في هذا الموضع، بفتح مساحة أوسع للمصريين، سواء في ملتقى التصوير أو السمبوزيوم، كما نجهز للدورة السادسة من ملتقى الخط العربي، وملتقى الرسوم المتحركة.

*كيف تجري الاستفادة من إنتاج السمبوزيوم؟

*منذ أنشئ السمبوزيوم من ربع قرن، وهو موازي لفكرة المتحف المفتوح، والموجود في مكان متميز بالقرب من معبد فيلة، ومصر رائدة فى هذا الموضوع، ولدينا رقم كبير من القطع بهذا المتحف حاليا، منذ 25 سنة، وهو أكبر مفتوح في المنطقة، كما نسمح بإعارة بعض القطع للمؤسسات التابعة للوزارات وتجميل بعض الميادين في محافظة أسوان.

الوزارة تعمل على التصور الكامل لمسابقة الصوت الذهبي بعد تحويلها لمشروع قومي

*ما الجديد بعد تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع قومي؟

*هناك لجنة عليا برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم تجري مناقشات لتضع تصورا متكاملا، سيعلن عنه بعد اكتماله.

*كيف يمكن الاستفادة من الفائزين بالمسابقة؟

*الصندوق يدعم العشرة الفائزين، ويقدمهم للجمهور من خلال حفلات بيت الغناء العربي، لتقديمهم للجمهور في القاهرة والمحافظات.

*كيف يحل الصندوق المشكلات المادية التي كان يشكو منها؟

*نحاول إيجاد حلول، والدولة تدعم العاملين والباب السادس المختص بالمشروعات، ونعمل كمؤسسة بالتكامل مع باقي قطاعات الوزارة، كما أن الصندوق يقدم دعم لوجيستي لبعض مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك ندعم مكتبات قصور الثقافة، بتزويدها بالكتب كل عام حسب الطلب.

12279 كتابا حصيلة مشروع "بنك الكتاب" في 4 سنوات

*ماذا عن مستجدات مشروع "بنك الكتاب"؟

*المشروع بدأ من 2016، سيتم التوسع في المشروع في الأماكن المغلقة، في الجامعات والأندية الاجتماعية، وخلال الفترة الماضية تم عمل تقييم المشروع، وأريد أن ألفت النظر إلى أنه من الكتب الهامة والنادرة التي تغذى بها متحف نجيب محفوظ كانت كتب من فكرة "بنك الكتاب"، وكانت حصيلة الكتب على مدار السنوات الماضية 12279 كتابا، والمشروع عبارة عن صندوق كبير مصمم لاستقبال كتب المتبرعين، هناك لجنة متخصصة لجرد الكتب قبل توزيعها، وأدعو المثقفين للإسهام في المشروع لإفادة الباحثين والجمهور.