طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك بعد "القاضية ممكن": منها لله فاهيتا

أبدى المُطرب الشعبي طارق الشيخ، اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره خلال حلقة أمس الخميس، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تُقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وغناءه معها أغنية "القاضية".

"الزمالك في القلب"

وأصدر طارق الشيخ، بيانٍ صحفي، قال فيه: "أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله، كانت مفاجأة بالنسبة لي ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات في أثناء تصوير الحلقة؛ لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه، وبنتمي له من طفولتي لحد الآن، الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك".

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وأضاف طارق الشيخ: "الموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللي في القلب.. زمالك.. زمالك.. زمالك"، مناشدا الجمهور بتقبل اعتذاره، قائلًا: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأي حد تسببت له في انزعاج بدون قصد أرجو تفهم الموقف.. أخوكم طارق الشيخ".

أغاني المهرجانات

وكان طارق الشيخ، قد آثار جدلًا واسعًا، بعدما كشف كواليس تراجعه عن تعاونه مع موزع أغاني المهرجانات إسلام رمضان، الشهير إعلاميًا بـ"إسلام ساسو".

وكتبت "ساسو" منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أن يتراجع عنه ويحذفه بعد دقائق معدودة، قال فيه: "طارق الشيخ طالع بيقول كنت عامل أغنية مع ساسو ولغيتها، علشان مينفعش أعمل اللون ده مش بتاعي، الحقيقة بقى لغيتها ليه يا عم طارق علشان معهوش فلوس يدفع".

الأغاني الحزينة

وأكد المطرب طارق الشيخ، أنه لم يفكر في غناء المهرجانات، مضيفا أنه لا يعقل بعد غنائه لأكثر من تسعين أغنية ومشواره الفني الطويل، أن يقوم بغناء مهرجان.

وأوضح "الشيخ" أن هناك فرقا كبيرا بين مطربي اللون الشعبي والمهرجانات، وبأنه يتذكر أن المطرب الشعبي كان لابد أن يمتلك موهبة كبيرة حتى يثبت نفسه بين المطربين الشعبيين الكبار مثل حسن الأسمر وعدوية وغيرهم، ولكن الآن مغنو المهرجانات معظمهم لا يوجد لديهم أي موهبة ولا يعرفون المقامات الموسيقية.

وعن اختياره للأغاني الحزينة بشكل كبير في معظم أغنياته، أوضح طارق الشيخ أن الأغنيات الحزينة الشعبية تعيش مع الجمهور بشكل كبير، بعكس الأخرى، موضحا أن الأغنية الحزينة يكون لها خصوصية؛ إذ يشعر كل من يسمعها بأنها موجهة إليه فقط.