"حرارة وألم موضعي".. كيف تتغلب على الآثار الجانبية للقاح كورونا؟

استلمت مصر، مساء أمس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وشاركت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجارب السريرية على هذا المصل منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية له في المرحلة الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

أعراض الحصول على أي لقاح

هناك آثار جانبية لأي لقاح، تعرف بكونها آثارا بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو إحمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، وبحسب تصريحات الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، لـ"الوطن" إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء.

كيفية مواجهة الآثار الجانبية للقاح

الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة، وعضو الرابطة العربية للتركيبات الدوائية، بدأ حديثه لـ"الوطن" بالتأكيد على أن الآثار الجانبية المصاحبة لتناول اللقاحات والمتمثلة في ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم يمكن التغلب عليها بتناول خافض للحرارة لحين زوال تلك الأعراض.

وأكد أبو الحارث أن بالنسبة للآلام الموضعية والاحمرار مكان تناول حقنة اللقاح يمكن علاجها باستخدام كريمات ومراهم كمضادات التهابات، لافتًا إلى أنه قد يصاب الشخص بسيلان في الأنف بعد اللقاح وينصح هنا بتناول سوائل دافئة وأدوية البرد العادية، حسب تعبيره.