"اخذت جرعتين منه".. وزيرة الصحة أول الحاصلين على اللقاح الصيني

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استلام أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وشاركت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجارب السريرية على هذا المصل منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية له في المرحلة الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وأخذت وزيرة الصحة الجرعتين من اللقاح، كان أولها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، والأخرى في التاسع عشر من شهر أكتوبر الماضي، ولم تظهر أي أعراض عليها أو المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية والتي وصل عددهم لـ 3 آلاف مبحوث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال "مجاهد"، إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.