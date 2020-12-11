المساجد في أسبوع.. التزام بالإجراءات الاحترازية ولا مخالفات

عقدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف اجتماعاً موسعاً، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، بدأ منذ الصباح الباكر، ومستمر حتى الآن، لمتابعة تقارير الأداء الدعوي بالمحافظات ورصد أي مخالفات وقعت أثناء صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية، كذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم وجود مخالفات داخل المساجد.

وتلقت غرفة العمليات 27 تقريرا من الغرف المركزية بالمحافظات، حيث أكدت التقارير المبدئية عدم وجود مخالفات تذكر خلال هذا الأسبوع على مستوى المساجد والمقار الإدارية والجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، كذلك يتم تعقيم كافة المساجد، بشكل دوري.

وبحسب تقارير المحافظات، تم التأكد من غلق دورات المياه وأماكن الوضوء، بالمساجد حيث تم التنبيه على المصلين بالوضوء في المنزل، والتأكيد على ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، فلم يتم السماح بدخول أي مصلٍ لا يرتدي الكمامة، كذلك تم توفير كمامات ببعض المساجد الكبرى.

واطمأنت غرفة العمليات لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي طالبت بها وزارة الأوقاف من التباعد والمسافات الآمنة، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، ومراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، كذلك لم يتم السماح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد، كذلك تم دعوة المصلين لعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

تقارير المحافظات: تم التأكد من تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات

وبحسب التقارير الصادر عن المديريات بالمحافظات، فتم التأكد من تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، واستمرار غلق جميع دور المناسبات.

وبخصوص مساجد آل البيت تم التشديد على عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا وغلق الأبواب المؤدية إليها، وبالنسبة للمساجد الكبري، فتم التأكيد على غلق المكتبات بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.

وبخصوص صلاة الجمعة، فكانت تحت عنوان "الحفاظ على المال، وحتمية مواجهة الفساد"، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأطلقت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، حملات موسعة علي كافة المساجد علي مستوي الجمهورية لإجراء عملية تعقيم وتطهير للمساجد، كما اجري قطاع التفتيش بالجمهورية، كلا في محافظته، حملات التفتيش للتأكد من الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وزير الأوقاف: مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد

وأكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن القضاء على الفساد أحد أهم مقومات أي حكم رشيد، فالحكم الرشيد يبنى على أربع دعائم أساسية، هي إقامة العدل، ومواجهة الفساد، وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس، مؤكدا أن الحفاظ على المال أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بالعناية والرعاية والصيانة، فشرع للحفاظ على المال حد السرقة، كما شرع الضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، وندبنا إلى توثيق الديون والمعاملات، وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق

أوضح الوزير، خلال خطبة الجمعة بمسجد الثورة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، بعنوان «الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد»، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد، فالفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، واليد العفيفة يد عزيزة شريفة غالية شأن صاحبها، واليد الخائنة ذليلة مهينة رخيصة شأن صاحبها، فإذا أفلت المفسد من حساب الخلق فلن يفلت من قبضة الخالق، والمال الحرام سم قاتل مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، والقضاء على الفساد واجب شرعي ووطني ومجتمعي