معركة الموت بالإسكندرية: مريضان نفسيًا يستغيثان بعد وفاة أمهما فقتلا شخصا

كشفت الأجهزة الأمنية، كواليس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وعدد من الصفحات على "فيسبوك"، من مزاعم عن تعرض بعض المحلات المملوكة لمواطنين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، للهجوم من قِبل أحد الأشخاص، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخرين، إذ تبين عدم صحة المعلومات المتداولة.

وأوضح مصدر أمني أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين شقيقين مقيمين بمنطقة مينا البصل، وثلاثة مواطنين مقيمين بذات المنطقة، وأن الشقيقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعانيان من اضطرابات ذهنية ونفسية، ويقيمان صحبة والدتهما المسنة التى تقوم على رعايتهما.

وأضاف المصدر أن والدة الشقيقين توفيت داخل المنزل مساء يوم الواقعة، وعلى أثر ذلك انتابتهما حالة من الهلع، وخرجا إلى الطريق العام بالمنطقة محل سكنهما، فى حالة "هياج"، وبحوزتهما: سكين وعصا، للاستغاثة بالأهالى فى محاولة لإسعاف والدتهما.

وأشار إلى أنه حال استبيان الطرف الآخر للأمر، والاستفسار عن سبب استغاثتهما، قاما بالتعدى عليهم بالضرب دون مبرر، محدثين إصابتهم ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشقيقين، وبحوزتهما الأداتان المُستخدمتان فى الواقعة، وبمناقشتهما أخذا يهزيان بعبارات غير مفهومة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.