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محمود مسلم

فيديو.. لحظة مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة

كتب:

وكالات
09:14 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

نشرت شرطة واشنطن مقطع فيديو للمواطن من أصل أفريقي "ديون كي" من الكاميرا المركبة على جسد رجل الشرطة الذي أطلق النار عليه.

وأظهر مقطع الفيديو أن "كي" كان مسلحًا بالمسدس أثناء محاولة الشرطة توقيفه، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأثار مقتل "كي" احتجاجات أمام مركز للشرطة يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في المدن الأمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة، التي اندلعت منذ أواخر مايو الماضي في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة.

وتحولت الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" إلى أعمال عنف وشغب في العديد من المدن. وقامت الإدارة الأمريكية بنشر عناصر الأمن الفيدرالي في بعض المدن لوقف الاضطرابات.

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