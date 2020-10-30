ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بالشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة "عامل، سن 35، مُقيم بدائرة المركز" بأحد المجاري المائية بدائرة المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف وما قرره شقيقه بخروجه من المنزل بتاريخ 10 الجاري وعدم عودته.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "6 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم "قطعتي سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بالاشتراك مع "عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة" بالنصب على بعض أهالي قريته ومن بينهم المجني عليه والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار واستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهم بإعادتها بأرباح طائلة ونظرا لمطالبة المجني عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالي القرية عقد العزم على التخلص منه بالإتفاق مع باقي المتهمين.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل والذي أقر بما جاء بالاعترافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.