مدير مشروع تطوير الدائري بالقوس الجنوبي: ننهي عملنا آخر العام الحالي

قال المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري بالقوس الجنوبي، إن كل قطاعات الطريق الدائري يتم تطويرها ما بين رفع كفاءة وتوسعة، ورفع الكفاءة يتم بها الترميم والصيانة لطبقات الأسفلت مع مراعاة صرف الأمطار خصوصا بعد الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها الدولة السنوات الأخيرة ولذلك يتم عمل شبكات صرف على الطريق الدائري وشبكات إنارة على الطريق الدائري لتوفير الرؤية الليلية، ما يقلل عدد الحوادث فترة الليل التي تزيد بها عربات النقل الثقيلة.

وأضاف سليمان خلال حديثه مع محمد بهاء، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم صيانة الحواجز الخرسانية، ومراعاة كافة إجراءات السلامة لمستخدم الطريق بحيث لا يعاني مستخدم الطريق، مشيرا إلى نسبة إنجاز مشروع تطوير الطريق الدائري بالقوس الجنوبي متقدمة جدا، وسيتم الانتهاء من المناطق الجاري العمل بها خلال هذا العام، عدا كوبري النيل ينتهي نهاية العام المقبل.

وتابع سليمان أنه يتم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل العمال العاملين بالمشروع، حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة بنظام الثلاث شفتات وكل شفت 8 ساعات، ما يقلل عدد العمالة بكل وردية، وزيادة عدد العمال في الاستراحات والمبيت الليلي، وتوفير وسائل نقل يتم تطهيرها بشكل دوري، بالإضافة لتوفير وحدات طبية للمشروع لأي طارئ يحدث لأي عامل.

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق انتهاء أعمال تطوير قطاعات في "الطريق الدائري" بنسب تنفيذ تصل لـ 99%، مثل قطاع "الأوتوستراد – محور سعد الشاذلي"، لافتاً إلى أن العمل في باقي القطاعات يسير على قدم وساق.

وعرض وزير النقل، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين نهاية الشهر الماضي تقريراً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كيلومترا، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولا إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.