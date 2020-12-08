الأمن يكشف تفاصيل سرقة تاجري ذهب بالقليوبية: سطو مسلح على الدائري

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الدائري في قليوب، والاستيلاء على أكثر من كيلو ذهب، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الحادث، وتبين أن عاملا بالصاغة وشقيقه، تزعما تشكيلا عصابيا، تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة في الجمالية بالقاهرة، لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرها، تحت تهديد الأسلحة النارية، وألقت الشرطة القبض على 6 من منفذي الحادث، ولا يزال 3 هاربين.

وكان مأمور مركز شرطة قليوب، تلقى بلاغًا بتعرض "حمدي. س. ع" 49 عامًا، صائغ ومقيم بميت غمر في الدقهلية، للسرقة حال استقلاله السيارة برفقة قائدها "عبدالواحد. ا" 43 عامًا، أثناء توجههما لمحل سكنهما، عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة.

وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب، فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها 3 أشخاص، أشهر أحدهم سلاح ناري بندقية خرطوش تجاههما، واعترضوا طريقهما، وأجبروهما على التوقف، واستولوا على كمية من المصوغات الذهبية، تزن نحو 1.185 كيلو جرام، ومبلغ مالي 20 ألف جنيه، ثم فروا هاربين.

وأمر بتشكيل فريق بحث، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين هم "جون. ع. ح" 31 عامًا، عامل بالصاغة، مقيم بالزاوية الحمراء في القاهرة، و"محمود. س. م" 40 عامًا، مقيم بمنشية عبدالمنعم رياض في شبرا الخيمة، "نشأت.ع.ح" 32 عامًا، عامل بالصاغة، ومقيم بالخصوص شقيق الأول، و"طه.س.م" 27 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، هارب، و"أحمد.ع.س" 30 عامًا، سائق توك توك ومقيم بشبرا الخيمة، هارب، و"هشام.ص.ا" 45 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة و"مصطفى. س.ا" 41 عامًا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"محمد.ع.م" 40 عامصا، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة، و"عماد.س.م" 43 عامًا، سائق ومقيم منشية عبدالمنعم رياض هارب.

وأسفرت التحريات عن التوصل إلى تكوينهم فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة، وسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، بزعامة الأول في التخطيط والتدبير والرصد والثاني في التتبع والتنفيذ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك عدا الرابع والخامس والتاسع وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقعة.