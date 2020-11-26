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اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والأهالي ورجال الإطفاء يخمدون النيران

كتب:

أحمد عبد اللطيف وجيهان عبدالعزيز
07:41 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد الطريق الدائري المتجه إلى أكتوبر، كثافات مرورية، وذلك لاشتعال النيران فى سيارة ملاكي، أثناء سيرها بالطريق، ونجح المارة، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للمرور من إخراج قائدها من داخل السيارة قبل أن يصاب بأذى، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي ورجال الإطفاء، وتحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا يفيد باشتعال النيران بسيارة ملاكي، أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري المتجه لأكتوبر، بالقرب من نزلة الرماية، وانتقل فريق من رجال الحماية المدنية وضباط المرور، وأدى الحادث إلى حدوث كثافات مرورية.

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