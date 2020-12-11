"رفض يدينا التوك توك فقتلناه".. اعترافات المتهمين بقتل شاب في كفر الشيخ

لم يعلم الشاب البالغ من العمر 18عاماً، سائق "توك توك" أن نهايته ستكون على يد جاريه، اللذين استدرجاه بحجة توصيلهما إلى مكان ما، واتفقا معه على إعطائه مبلغاً مالياً، لكنهما عقدا النية على التخلص منه لسرقة التوك توك الخاص به، فقتلاه بمطواه وألقيا جثته بترعة حتى لا ينكشف أمرهما، وبعد أيام قليلة، كشفت المباحث لغز الجثة وجرى القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمام النيابة اعترف المتهمان بأنهما اتفقا مع الشاب على توصيلهما إلى مكان بمركز كفر الشيخ، إلا انهما كان يريدان سرقة التوك توك: "كنا عاوزين فلوس، وقلنا لعبد المنعم تعالى وصلنا وعرضنا عليه مبلغ مالي فوافق على المشوار، لكن إحنا مكناش عاوزين نقتله، خدناه في الزراعات عند ترعة ميت يزيد، وقلنا له هات التوك توك وهنسيبك، لكن هو رفض، وقعد يقولنا معنديش غيره، دا مصدر رزقي".

وأضاف المتهمان:"قلنا له هات التوك توك وهنسيبك بس هو رفض، فبسرعة فكرنا نقتله بالمطوة وناخد التوك توك، علشان ميبلغش عننا، وهو كان بيعيط لما ضربناه بالمطوة، ورمينا الجثة في الترعة علشان يبان الموضوع على إنه حاجة تانية والشرطة مش توصل لنا، لكن فوجئنا بالظباط جايين يقبضوا علينا".

وكشفت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم، لغز العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة ناحية ترعة "ميت يزيد" وبها طعنات.

وتبين من خلال التحريات التي أجراها الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه أن الجثة لشاب يشتبه أنه في العقد الثاني من العمر، ويرتدي كامل ملابسه عبارة عن جاكت أسمر، وبنطال أسود، وتي شيرت أبيض، وكوتش أبيض، وبه عدة طعنات بالبطن، والصدر، والظهر.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثة لشاب يدعى "عبدالمنعم.ع.ج"، 19 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وأن وراء الواقعة كلا من "محمد.ع.ا.إ"، 30 عامًا، عاطل، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"إسماعيل.ك.إ.ا"، 23 عامًا، ويقيم بمنطقة القنطرة البيضاء، بغرض سرقة الـ"توك توك"، المملوك للمجني عليه.

بضبط المتهمين، اعترفا بأنهما عقدا النية على التخلص من المجني عليه وسرقة التوك توك قيادته، لسابق معرفتهما به، وخوفهما من الإبلاغ عنهما، فأوهماه بإيصالهما إلى أحد الأماكن بمركز كفر الشيخ، وتوجها ناحية ترعة ميت يزيد مكان العثور على الجثة بعيدًا عن كمين القرضا.

وأوضحت التحريات أن المتهمين طعنا المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وألقيا بجثته مكان العثور عليها بجوار ترعة ميت يزيد، وتوجها بالـ"توك توك"، إلى "أحمد.ا"، 27 عامًا، يقيم بقرية نمرة البصل، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وباعا له المركبة مقابل 5 آلاف جنيه.

جرى القبض على المتهم الثالث، وأرشد عن التوك توك، فيما أكد المتهمان الأول والثاني أنهما اقتسما المبلغ فيما بينهما، وأرشدا بدورهما عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 10538 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.