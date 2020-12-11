عاجل.. 3 أشخاص وراء الاعتداء على أيمن يونس وجارٍ القبض عليهم

أعلنت مصادر أمنية، عن تشكيل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين في واقعة الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، عقب صلاة الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر، والبدء في معاينة مكان الحادث، وتحريز بقايا زجاج سيارته الذي تهشم بعد إلقاء الطوب والحجارة عليه، من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر أن فريق البحث الجنائي بدأ في فحص الكاميرات الموجودة في محيط المسجد، لتحديد هوية المتهمين، تمهيدًا للقبض عليهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وتابعت بأن الكاميرات أظهرت 3 أشخاص يلقون الحجارة على يونس داخل سيارته، بعدما كان يتحدث معهم قبل لحظات من الاعتداء عليه، وأنه أسرع في غلق زجاج السيارة والاحتماء داخلها من الضرب.

وتصاعدت الأمور داخل القلعة البيضاء، بعد البيان الذي أصدرته اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، تعلن فيه الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها، أمس الخميس، أعقبه تدشين الجماهير البيضاء هاشتاج بعنوان "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".