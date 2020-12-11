رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. 3 أشخاص وراء الاعتداء على أيمن يونس وجارٍ القبض عليهم

كتب:

محمد سيف وجيهان عبد العزيز
02:42 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
أيمن يونس

أيمن يونس

أعلنت مصادر أمنية، عن تشكيل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين في واقعة الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، عقب صلاة الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر، والبدء في معاينة مكان الحادث، وتحريز بقايا زجاج سيارته الذي تهشم بعد إلقاء الطوب والحجارة عليه، من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر أن فريق البحث الجنائي بدأ في فحص الكاميرات الموجودة في محيط المسجد، لتحديد هوية المتهمين، تمهيدًا للقبض عليهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وتابعت بأن الكاميرات أظهرت 3 أشخاص يلقون الحجارة على يونس داخل سيارته، بعدما كان يتحدث معهم قبل لحظات من الاعتداء عليه، وأنه أسرع في غلق زجاج السيارة والاحتماء داخلها من الضرب.

وتصاعدت الأمور داخل القلعة البيضاء، بعد البيان الذي أصدرته اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، تعلن فيه الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها، أمس الخميس، أعقبه تدشين الجماهير البيضاء هاشتاج بعنوان "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اقرأ المزيد:

أيمن يونس: تأسيس شركة للكرة هديتي لجماهير الزمالك

عاجل.. الاعتداء على أيمن يونس وتحطيم زجاج سيارته (صور)

مصادر أمنية: لم نتلق بلاغات في واقعة الاعتداء على أيمن يونس

عاجل.. أيمن يونس لـ"الوطن": الجماهير ضربتني بالطوب ومش عارف اعمل محضر في مين

عاجل.. الشرطة تنتقل لـ أيمن يونس وتحرز أدلة وتفحص الكاميرات