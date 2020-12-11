عاجل.. شقيق مالك "أولاد رجب" ينفي القبض عليه

نفى مصطفى رجب، شقيق أحمد رجب مالك سلسلة محلات "أولاد رجب"، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شقيقه ضمن من قبض عليهم مؤخرا في قضية دعم وتمويل جماعات إرهابية.

وقال رجب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشؤون القانونية في شركاتهم حررت محضرا رقم 30 أحوال في شرطة مباحث الإنترنت، ضد مروج الشائعة على حد قوله.

وأوضح أن وزارة الداخلية حددت من روج لهذه الشائعة، وأنها بصدد إلقاء القبض عليه. وعن معرفته بالشخص الذي كتب هذه الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: لا أعرفه، وليس بيننا منافسة في العمل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من رجال الأعمال هم صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة الإخوان وسيد السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور بتهمة دعم وتمويل جماعات إرهابية.

وخضع الثلاثة للتحقيق، الذي بموجبه، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم.