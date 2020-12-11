أيمن يونس في تحقيقات الاعتداء عليه: كنا بنتكلم عادي وفجأة ضربوني

بدأ فريق من البحث الجنائي في سماع أقوال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، في واقعة الاعتداء عليه عقب صلاة الجمعة بمنطقة السادس من أكتوبر.

ونفى أيمن يونس معرفته بأي من الجماهير التي اعتدت عليه، وأنه لم يشاهدهم من قبل سوى في تلك المرة.

وتحدث أيمن يونس للفريق الأمني، عن أوصاف المتهمين وأعمارهم التقريبية وملامح وجوههم، وما دار بينهم، قبل الاعتداء عليه، مؤكدا أنه كان يتحدث معهم بشكل طبيعي عندما سألوا عن أحوال فريق الكرة الأول بالنادي والأزمات التي يمر بها، وفجأة اعتدوا عليه بالضرب والرشق بالطوب والحجارة.

وتابع يونس أن مجموعة من الجماهير تجمعوا حوله بعد الصلاة، وهو داخل سيارته، للحديث عن أحوال فريق الكرة بالنادي الأبيض، حيث تحدث معهم بشكل طبيعي، وفجأة أخرج هؤلاء الأشخاص قوالب طوب وشرعوا في الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وتحدثت مصادر عن أن فريق البحث الجنائي بدأ في فحص الكاميرات الموجودة في محيط المسجد لتحديد هوية المتهمين، تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وتابعت المصادر بأن الكاميرات أظهرت 3 أشخاص يلقون الحجارة على يونس داخل سيارته بعدما كان يتحدث معهم قبل لحظات من الاعتداء عليه وأنه أسرع في غلق زجاج السيارة والاحتماء داخلها من الضرب.