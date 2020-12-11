"هنا بناء الإنسان".. الأكاديمية الوطنية للتدريب: تخريج كفاءات ودعم للشباب

تهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إلى بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمي، وقادرة على تولي مسؤوليات القيادة في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال 5 برامج دراسية، وهي الدراسات الإدارية والاقتصادية والسياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.

ويطمح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن تصبح الأكاديمية المصدر الرئيسي لاختيار القيادات وكبار المسؤولين في الدولة، وتزويد الجهاز الإداري باحتياجاته من الموارد البشرية المدربة وفق أفضل المناهج العلمية، ومن أجل بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي حددت الأكاديمية 13 هدفا فرعيا تعمل على تحقيقها، وهي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- الإسهام في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية، لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعة تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجه الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات لدمجهم في المجتمع.

وقد أفرز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت مظلة الأكاديمية عقب إنشاءها، عددا كبيرًا من النماذج الشبابية الناجحة في مختلف محافظات وقطاعات الدولة، وعلى إثر ذلك تولى عدد منهم مناصب قيادية في مجلس الوزراء، وجرى تعيين البعض كنواب محافظين ومعاوني وزراء، وآخرين في الوزارات المختلفة كالاستثمار وغيرها.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن فكرة الأكاديمية جاءت حينما جرى البحث عن مكان للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضافت أن فكرة الأكاديمية الوطنية نابعة من توصيات الشباب في أحد المؤتمرات بمنتدى شباب العالم، مشيرة إلى أنها ضمن إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتنفيذ توصيات الشباب وطلباتهم.