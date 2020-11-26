الوطنية للتدريب تنظم ندوة لمناقشة كتاب "ماذا حدث للمصريين؟"

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس 26 نوفمبر بمقرها، ندوة ثقافية لمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور د. محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق؛ وذلك في ضوء أنشطة البرنامج وحرص الأكاديمية على تنمية الوعي الثقافي للمتدربين وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.

وبحسب بيان عن الأكاديمية فقد دارت الندوة حول تحليل ومناقشة كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" للمفكر الكبير د. جلال أمين الذي يحلل فيه ما حدث من تغيرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف الثاني من القرن الماضي عبر أسلوب ساخر جذاب، وتناولت الندوة نبذة تعريفية عن مؤلف الكتاب، وفتح جلسة حوارية عن آراء متدربي البرنامج وما استفادوا وتوصلوا إليه من قرائتهم لهذا الكتاب، بالإضافة إلى طرح المتدربون عددًا من الأسئلة على د. محمد صابر لإيضاح بعض النقاط والقضايا التي تناولها الكتاب، كما تم تقديم أوراق بحثية عن محاور الكتاب ورؤياهم في ختام الندوة.

وتابع البيان: يهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا في الدفعة الثانية في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 7 نوفمبر الحالي وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ "لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي" بحسب البيان.