المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يدين مقتل موظفي إغاثة بإقليم تيجراي

أدان المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، مقتل أربعة من العاملين في المجال الإنساني في مخيم للاجئين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، منهم ثلاثة موظفين في المجلس الدنماركي للاجئين، وواحد من لجنة الإنقاذ الدولية.

وحيا المفوض الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه اليوم، شجاعة العاملين في المجال الإنساني الذين ينقذون الأرواح ويساعدون الضعفاء في أوقات الأزمات، معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"أكي" الإيطالية.

وطالب ليناريتش، في بيانه، السلطات الإثيوبية، مجدداً، بالعمل من أجل تمكين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من الوصول بشكل سريع وآمن وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين في الأماكن المتضررة جراء الصراع، وذلك عملاً بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف ليناريتش: "يبدو وقف الأعمال العدائية أمرا ملحاً الآن، أكثر من أي وقت مضى".

وكان المسؤول الأوروبي، قد زار السودان وإثيوبيا ما بين 2 و4 من ديسمبر الحالي، واطلع على وضع اللاجئين الفارين من تيجراي إلى شرق السودان.

وكان الاتحاد الأوروبي، حرر مبلغ 4 ملايين يورو، لمساعدة الخرطوم على التعامل مع أزمة اللاجئين الطارئة الناتجة عن الصراع في إثيوبيا، ما يرفع معدل مساعداته الإنسانية لها هذا العام إلى 65.5 مليون يورو.