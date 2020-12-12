القصة الكاملة لتوصيلة توك توك انتهت بتمزيق جسد نجار في كفر الشيخ

جثة لشاب في العقد الثاني من عمره، يرتدي ملابسه الكاملة، لكنه ممزق الجسد بعدة طعنات في البطن والظهر، ملقى بجوار ترعة ميت يزيد المجاوره لمدينه مسير في كفر الشيخ، تلك كانت المشاهد الأولى في جريمة قتل بشعة، دارت أحداثها منذ 8 أيام بكفر الشيخ، لتبدأ سلسلة البحث عن الجاني، لتنتهي باكتشاف أن جاره هو القاتل مستعيناً بأحد الأشخاص، ويجرى حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما اعترفا بقتل الشاب.

أسفرت التحريات التى أجراها الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، تحت إشراف العميد إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بكفرالشيخ، أن المجنى عليه يعمل نجارا، وهو "عبدالمنعم ع ز"، 18عاما من تقسيم 4 شارع الإسكندرية بمدينة كفرالشيخ.

وأكد مصدر أمني أن الجثة وجد بها بعض الطعنات من خلال المعاينة الأولية للجثمان الذي جرى نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تبين سرقة التوك توك الخاص به، ويرتدي الشخص المقتول كامل ملابسه عبارة عن جاكت أسمر، وبنطال أسود، وتي شيرت أبيض، وكوتش أبيض، وبه عدة طعنات بالبطن والصدر والظهر.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة كل من "محمد.ع.ا.إ"، 30 عامًا، عاطل، ويقيم بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"إسماعيل.ك.إ.ا"، 23 عامًا، ويقيم بمنطقة القنطرة البيضاء، بغرض سرقة الـ"توك توك"، المملوك للمجني عليه.

بضبط المتهمين، اعترفا بأنهما عقدا النية على التخلص من المجني عليه وسرقة التوك توك قيادته، لسابق معرفتهما به، وخوفهما من الإبلاغ عنهما، فأوهماه بإيصالهما إلى أحد الأماكن بمركز كفر الشيخ، وتوجها ناحية ترعة ميت يزيد مكان العثور على الجثة بعيدًا عن كمين القرضا.

وأوضحت التحريات أن المتهمين طعنا المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وألقيا بجثته مكان العثور عليها بجوار ترعة ميت يزيد، وتوجها بالـ"توك توك"، إلى "أحمد.ا"، 27 عامًا، يقيم بقرية نمرة البصل، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وباعا له المركبة مقابل 5 آلاف جنيه.

جرى القبض على المتهم الثالث، وأرشد عن التوك توك، فيما أكد المتهمان الأول والثاني أنهما اقتسما المبلغ فيما بينهما، وأرشدا بدورهما عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وحٌرر عن ذلك المحضر رقم 10538 لسنة 2020 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمام النيابة اعترفا المتهمان، بأنهما اتفقا مع الشاب على توصيلهما إلى مكان بمركز كفر الشيخ، إلا أنهما كان يريدان سرقة التوكتوك، "كنا عاوزين فلوس، وقولنا لعبدالمنعم تعالى وصلنا وعرضنا عليه مبلغ مالي فوافق على المشوار، لكن إحنا مكناش عاوزين نقتله، خدناه في الزراعات عند ترعة ميت يزيد، وقلولناله هات التوك توك وهنسيبك، لكن هو رفض، وقعد يقولنا معنديش غيره، دا مصدر رزقي".

وأضاف المتهمان، "قولنا ليه هات التوك توك وهنسيبك بس هو رفض، فبسرعة فكرنا نقتله بالمطوة ونخد التوك توك، علشان ميبلغش عننا، وهو كان بيعيط لما ضربناه بالمطوة، ورمينا الجثة في الترعة علشان يبان الموضوع على أنه حاجة تانية والشرطة مش توصلنا، لكن فوجئنا بالظباط جايين يقبضوا علينا".