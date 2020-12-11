موسكو تؤيد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب: بينهما علاقات تاريخية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، للصحفيين، "نحن نؤيد بالطبع إقامة اتصالات بين المغرب واسرائيل، لطالما كانت للمغرب جالية يهودية كبيرة، فضلا عن اتصالات وعلاقات تاريخية".

واتفقت إسرائيل والمغرب أمس الخميس، على تطبيع العلاقات في صفقة تم التوصل إليها بمساعدة الولايات المتحدة، مما يجعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب هذا العام، بعد الإمارات والبحرين والسودان.