وزير الصحة الأمريكي: الموافقة النهائية على لقاح فايزر خلال يومين

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، أليكس عازار، اليوم، أن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة "فايزر" الواقي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون أيام.

وأضاف عازار، في تصريحات لقناة "أي بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى باللقاح الاثنين أو الثلاثاء.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وتابع عازار قائلا إن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وصوتت اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الخميس، لصالح الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر".

وكانت نتيجة تصويت أعضاء اللجنة بواقع 17 صوتا لصالح أمان وفعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاما فما فوق، في حين اعترض أربعة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

واللقاح الذي أظهر فعالية بنسبة 90% في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة، يعطى على جرعتين بفارق 21 يوما، علما أن الجسم يبدأ في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا بعد أيام من تلقي جرعته الأولى.

ويستلزم اللقاح متطلبات تخزين صعبة، حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر، وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد كورونا المستجد.

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.