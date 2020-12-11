"الصحة النفسية" تفحص مرضى الإدمان في "عيادة الفيروسات"

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن تقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج للفيروسات الكبدية "بي" و"سي"، وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، لكل مرضى الإدمان المترددين على مستشفيات الأمانة، سواء من مرضى العيادات الخارجية أو من المرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام لـ"الأمانة"، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني للإيدز.

وقالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن العيادات تواصل عملها للشهر الثاني على التوالي، وأنها تقدم الخدمة في المستشفيات التابعة للأمانة في 9 محافظات، موضحة أنه على مدار الشهر الماضي تم تشغيل العيادات في كل من مستشفيات الخانكة وبنها بالقليوبية، والعزازي بالشرقية، شبين الكوم بالمنوفية، والدميرة بالدقهلية، وحلوان، وطنطا، ومصر الجديدة، وسوهاج، والمعمورة، وأسوان.

ولفتت إلى أنه سيتم افتتاح الخدمة في باقي المستشفيات التابعة لـ"الصحة النفسية" خلال الشهر الجاري، لتصبح متوفرة في 15 محافظة.

وأضافت في تصريحات صحفية لها منذ قليل، أنه على مدار الشهر تم فحص ما يقرب من 400 مريض إدمان وتشخيص، منهم ما يزيد عن 200 من الحالات الإيجابية للفيروسات التي تنتشر عن طريق الحقن، بواقع 151 حالة إيجابية لفيروس سي.

وتابعت: "وبالتنسيق مع البرنامج الوطني للإيدز واللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية، يتم إجراء التحاليل التأكيدية وصرف العلاج من خلال عيادات الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة في سرية تامة وبالمجان تماما".

وواصلت الأمين العام لـ"الصحة النفسية": "تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، حيث يتم تحقيق مبدأ تقديم كل الخدمات لفئة مرضى الإدمان تحت سقف واحد، وهو ما يمثل نموذج رائع للتعاون والتنسيق المثمر بين قطاعات الوزارة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متكاملة لمرضى الإدمان".