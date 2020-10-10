5 خطوات لتعزيز الصحة النفسية في ظل كورونا: منها ممارسة الرياضة

يحتفل العالم يوم 10 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للصحة النفسية، بهدف زيادة الوعي بالقضايا الصحة النفسية، وتزامنا مع هذا الاحتفال وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لتعزيز الصحة النفسية جاءت على النحو التالي:

- أولا ضرورة تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى مرض كوفيد19 ولا توصمه وادعمه لكي يتعافى سريعًا.

- ابتعد عن مشاهدة أو سماع أو قراءة أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب لك القلق والتوتر واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.

- كن داعما ومساندا لغيرك، فمساعدة الآخرين في وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.

- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوي مناعتك.

- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان من خلال الأرقام 0800 8880700 - 0220816831

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و 6029 حالة وفاة.