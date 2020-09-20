بالصور وبعد مراجعة الرئيس.. تفاصيل مخطط تطوير القاهرة التاريخية

على هامش استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماعه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية، خاصةً بمنطقتي الفسطاط ومحيط متحف الحضارة، تستعرض "الوطن" أبرز تفاصيل مخطط تطوير المنطقة التاريخية.

** ستتحول المنطقة لأكبر متحف مفتوح في العالم يضم 313 أثراً مسجّلاً بنطاق القاهرة التاريخية بين مجمع مسجد عمرو بالفسطاط، حتى باب الفتوح شمالا، ومن سور مجرى العيون حتى مسجد عمرو بن العاص ومجمع الأديان.

** إحياء التراث التاريخي لمدينتي الفسطاط والعسكر، اللتين كان يشغلهما الموقعان من خلال مبان يتم استغلالها كفنادق صغيرة ومطاعم ومراكز ثقافية بذات التصميم المعماري التاريخي.

** يتضمن المخطط العام، منطقة الثقافة والفن، والتى ستتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسينمات.

** المخطط يتضمن إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية تشتمل على عدد من المطاعم وفراغات وساحات مفتوحة، مع التركيز على جذب نوعية المطاعم التقليدية المصرية والسلاسل العالمية والمطابخ المختلفة.

لأول مرة.. أتوبيسات كهربائية بدلا من السيارات

الخاصة

** المشروع سيتوافر فيه وسائل لأول مرة، مثل الأتوبيسات الكهربائية البانورامية والتليفريك وحركة المشاة والدراجات وتقليل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة في الانتقال والضغط على طابع المنطقة التاريخية وحركة الطريق.

** الخطة تتضمّن 7 مشروعات للتطوير، وتتضمن مشروعات، أبرزها تطوير ربع المانسترلى الذى يقع فى شارع سوق السلاح بالدرب الأحمر.

** من ضمن المخطط تطوير روضة الخليفة أرض التبة، وهى أرض فضاء تقع على تبة مرتفعة بشارع الأشراف مسار آل البيت بنطاق حى الخليفة، وسيتم إعادة تأهيلها، لتصبح متنزهاً ثقافياً خدمياً يستفيد منه سكان الحى.

** تطوير درب اللبانة حيث يتم بالتنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية

** مشروع تطوير الأزهر والغورى سيتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغورى،و جارٍ تنفيذ الرسومات الهندسية له.

** مخططات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق، .فضلا عن تفكير محافظة القاهرة لإنشاء متحف وأرشيف القاهرة، بحيث يتضمّن سجلاً خاصاً بتأسيس وإنشاء وتطور محافظة القاهرة منذ الفتح العربى حتى الآن، متضمناً أهم الأماكن والشوارع والميادين وكذلك سجل شخصى للمحافظين منذ عام 1854 ميلادية حتى الآن، وهو نوع من الأرشفة الإلكترونية.