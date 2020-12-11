أمير المصري: ترددت في المشاركة بـlimbo ومتشوق للمزيد من الجوائز

تصدر الفنان أمير المصري قائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل، بعدما حصل فيلمه Limbo على 3 جوائز في ختام الدورة الـ 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تضمنت جائزة الهرم الذهبي أفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI ".

تحدث أمير لـ"الوطن" عن الفوز قائلا: "كنت متردد للغاية في المشاركة بالفيلم، خاصة وأنه يتناول قضية اللاجئين، مضيفا: كان اعتقادي أن الفيلم سيدور حول أن اللاجئين يعيشون حياة جميلة وهادئة على عكس ما يحدث في الواقع، ولكن بعد ما قرأت القصة وجدت أن الكاتب سرد الحقيقة بعينها في الفيلم، وهو ما شجعني على أن أقدم شخصية عمر".

وعن اختياره للفيلم أوضح:" وكيل أعمالي أرسل لي الورق، وبعد ذلك قمت بعمل كاستينج وعلى اثره تم اختياري للفيلم"، مختتمًا: ما حدث معي فى مهرجان القاهرة أمر سعيد للغاية، فأنا متشوق لكثير من الجوائز خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث فيلم Limbo حولو شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater 2014، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأمريكي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، وينافس حاليًا بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.