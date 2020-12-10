أمير المصري: أعتبر نفسي فزت بـBIFA بمجرد وضع اسمي بجانب انتوني هوبكنز

ينافس الفنان المصري أمير المصري، على جائزة منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد.

يعد فيلم ليمبو، أول روائي طويل يتم تصويره على أرض جزيرة Usit الواقعة في أسكتلندا، وهي جزيرة نائية لا يوجد بها إنترنت أو شبكة محمول، مساحتها 40 كم ولا يتجاوز تعداد سكانها عن 5000 نسمة.

تحدث أمير لـ"الوطن"، عن فكرة ترشحه أمام انتوني هوبكنز فى حصد جائزة أفضل ممثل قائلا: "بالنسبة لي أنا اعتبر نفسي حصدت الجائزة، فيكفي أن اسمي وضع فى قائمة قصيرة واحدة مع انتوني هوبكنز، فهو شرف ما بعده شرف بالنسبة لي".

أضاف: "الظروف فى تمثيل الفيلم كانت صعبة للغاية، نظرا لأن الفيلم كان يسرد قصص اللاجئين، فأنا كنت أشعر بظروف قاسية فى التمثيل، فما بالك باللاجئين الحقيقين الذين يعيشون تلك المعاناة".

أمير استطاع الوصول إلى العالمية في 7 سنوات من العمل، قدم خلالها 26 عملًا تقريبًا، تصدّر بطولة فيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وشارك في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker، والذي يُعد أحد أبرز خطواته السينمائية، كما تعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون.

وحصل فيلم أمير "ليمبو" أيضًا، على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي، كما سينافس في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وجاءت آراء أهم النقاد العالميين في فرايتي وهوليوود ريبورتر، والجاردين تثني على أداء أمير المصري.