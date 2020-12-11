الفنان أمير المصري: لن أنسي الدعم الذي حصلت عليه من مصر

قال الفنان أمير المصري، إن وكيل أعماله هو من قام بإرسال أوراق سيناريو فيلمه الجديد "ليمبو" أو "التيه"، والذي نجح في قنص جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الذهبي في دورته الـ42.

وأضاف "المصري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" من مهرجان القاهرة السينمائي والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يعيش حاليا ما بين مصر ولندن، كما أنه لم ولن ينسى الدعم الذي حصل عليه في الأفلام التي ظهر فيها في مصر: "دخلت مهرجانات كان وتيف، وكسبت جوائز في لندن بس مفيش إحساس زي هنا".

وأوضح أنه أثناء التصوير كان يسعى للتركيز في دور اللاجئ في سياق الدراما بفيلمه الأخير، ولكن حصوله على جوائز من مصر نتيجة أبهرته وشعر بنجاح الفيلم: "عجبني جدا فيلم عاش يا كابتن، ومبسوط ليهم بجد، وفيلم الأب، وأنا محظوظ جدا".

وأكد "المصري"، أن الجائزة التي حصل عليها يهديها إلى كل فريق العمل واللاجئين الذين تركوا أوطانهم هربا من الصعوبات: "عايزين نركز على ده ونوصل للناس أن الموضوع ده مازال بيحصل، وانا اتغيرت من ساعة ما عملت الفيلم، والحياة مش محتاجة حاجات كتير علشان تفرح في الحياة، والحياة بسيطة جدا واتعلمت من الفيلم الصبر".

وأشار إلى أنه بعدما عاد من تجربه فيلمه قام باحتضان أهله لما شعره من غربة كبرى نتيجة تصويره لهذا الفيلم في جزيرة نائية.