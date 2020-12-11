عضو بالشيوخ: جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية تستفيد منها أوروبا

أكد المهندس أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أحرزت خلال الفترة الماضية، تقدما كبيرا فيما يخص ملف حقوق الإنسان، بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحريتهم، وهو ما ظهر جليا عقب اعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التقرير المصري، والذي كان محل إشادة الدول الأعضاء.

وقال قطب، في بيان، إن الدولة عملت على قدم وساق حتى نجحت في أن تحرز تقدمًا ملحوظا في جميع الحقوق على صعيد المجالات الثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون ما يقرب من 10.64% من إجمالي عدد السكان، وفق التعداد السكاني لعام 2017، حيث وفرت الدولة فرص عمل لائقة لهم، بجانب إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع: "كما عملت الدولة على تنفيذ "الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وتأهيل قاعات مجلس النواب والمباني الحكومية للتعامل مع ذوي الإعاقة، واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019، وكذلك تنفيذ مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2016، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر نجحت أيضا في تقدم ملحوظ في ملفات تأهيل وتمكين الشباب، وحماية حقوق اللاجئين، ومكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي جعل أكبر المؤسسات الدولية أن تشيد بالجهود الكبيرة والفعالية التي بذلتها مصر في هذه الملفات، والتي كان لها المردود الإيجابي ليس فقط على الدولة المصرية، بل على العالم أجمع، خاصة فيما يتعلق بملفي الهجرة غير الشرعية، حيث لم يجري تسجيل خروج حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر إلى أوروبا، منذ ما يقرب من عامين، وكذلك ملف محاربة الإرهاب الذي عانى منه الجميع.

ولفت إلى أن مصر، حققت نجاحا كبيرا أيضا فيما يخص ملف المرأة، حيث انتهجت الدولة طريقة التأهيل والتمكين، التي ساعدت على تمثيلها بشكل أكبر في الحياة السياسية والنيابية ودفعها لتولي المناصب القيادية بالدولة، والتي كان يمنع عليها أن تتقلدها سابقا، مؤكدا أن الفضل في ذلك يرجع للسياسة التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أولى هذا الملف اهتماما كبيرا حتى أصبح وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في السابق.