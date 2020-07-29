أحمد قطب ينافس بورقة شباب «مستقبل وطن» في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

اعتاد حزب مستقبل وطن في الفترة الأخيرة الرهان علي الشباب ، وتطبيق منهج الدولة المصرية في منح الشباب فرصا حقيقية، ومع بدء منافسات انتخابات مجلس الشيوخ، ترجم حزب مستقبل وطن منهج منح الفرصة للشباب بتقديم أحد الوجوه الشابة الواعدة منافسا في انتخابات الجيزة ، حيث المهندس أحمد قطب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة ، وهو إختيار يعبر عن مدي ثقة الحزب في واحد من ابرز الوجوه الشابه علي الساحة السياسية والذي ينتمي إلي عالم الاقتصاد وقطب الذي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ هو رائد أعمال حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية وأسس ثماني شركات ناجحة فى المجال الصناعة والتجارة منذ عام 2004.

كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطب القابضة للاستثمار، والتي يندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات وهى شركة يونيفيرسال، وشركة كيان للإستثمار العقاري، ودان للتطوير العقارى، وABC ميديا للانتاج الاعلامى، وبلاك هورس لريادة الأعمال، وقُدرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلي عضويته في جمعية رجال الأعمال المصريين و الجمعية المصرية الأمريكية و غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية..

تنوع المجالات الإقتصادية في قائمة أعمال المهندس أحمد قطب مع ماقدمه في الحزب خلال الفترة الماضية داخل محافظة كبيرة هي الجيزة ، يؤكد حسن اختيار حزب مستقبل وطن لكوادره خاصة وأن المهندس قطب يتمتع ببصمات كبيرة فى مجالات المسؤولية المجتمعية، عن طريق مؤسسة قطب للتنمية المجتعية بالإضافة إلى أنه مؤسس مبادرة تفاؤل التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.