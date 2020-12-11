17 ديسمبر الجاري.. وزير الخارجية الروسي يبحث مع المقداد الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيناقش الوضع في سوريا مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في 17 ديسمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخارجية الروسية: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 17 ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، كما "سيتم إيلاء اهتماء خاص لتطور الوضع في سوريا وآفاق تطورها، بما في ذلك تعزيز التسوية السياسية الشاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزيران قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي - السوري متعدد الأوجه.