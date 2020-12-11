عاجل.. هزة أرضية في أكتوبر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، عن أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح رئيس المعهد أن الهزة حدثت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين شعروا بها، متابعا أنه يجري حاليا إعداد بيان تفصيلي بالهزة الأرضية.