البحوث الفلكية: لا يوجد بركان في الوادي الجديد.. وندرس ظاهرة النيران

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد حول ظهور بركان في منطقة الوادي الجديد، قائلا: إن كل ما تردد حول اندلاع بركان في منطقة الوادي الجديد، كلام عاٍر تمامًا من الصحة، واندلاع النيران في منطقة الوادي الجديد له سبب علمي.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اندلاع النيران سببه أن المنطقة التي اندلعت فيها مليئة بخامات الفوسفات مع "طفلة ذاتية"، وحينما يتعرضان سويًا إلى الهواء ودرجة حرارة منخفضة، يؤدي ذلك إلى ظهور النار بهذا الشكل في المساء، وفي النهار تظهر تلك التفاعلات على شكل بخار.

وتابع أن كل ما يتعلق بالبراكين أمر خاطئ تماما، لا يوجد براكين في العصر الحديث في منطقة الصحراء الغربية، ويتم دراسة ظاهرة ظهور النيران من قبل المعهد في الوقت الحالي، وحينما تكتمل الدراسة سيكتشفون أكثر فيما يتعلق بتلك النيران، موضحًا أن هناك اقتراحات باستخدام تلك الخامات من أجل استخراج حمض الكبرتيك السائل، وله قيمة اقتصادية مرتفعة.

وأشار إلى أن ظاهرة ظهور النيران تم اكتشافها من ثلاث سنوات، وتظهر وتتكرر في فصل الشتاء فقط لا غير، ومازالت الدراسة مستمرة لتوضيح أعمارها، وإن كانت مرتبطة بخزان جوفي له حرارة عالية، سيتم وضع مقترحات لاستخدامه سواء للسياحة العلاجية أو الصوب الزراعية أو توليد الكهرباء أو للتدفئة ليلا، وكل ذلك اقتراحات سيتم حسمها بعد انتهاء الدراسة

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول فيديو لظهور نيران بأشكال زرقاء، وهو ما جعل بعض المدونون يزعمون ظهور بركان في منطقة الوادي الجديد وهو ما نفاه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.