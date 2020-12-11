عبدالعال وعمر مروان يشاركان في عزاء والد النائب أحمد السجيني

شارك عدد كبير من النواب، في عزاء الدكتور جمال السجيني استشاري الأمراض الصدرية، ووالد النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، والمقام في دار المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامي بمدينة الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر.

وكان من أبرز المشاركين في العزاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والنواب مصطفى بكري وأيمن أبو العلا ومحمد صلاح أبو هميلة وممدوح الحسيني وسامي هاشم وأحمد بدوي.

وشارك في العزاء، المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، فيما يتوافد النواب والمعزون على عزاء والد النائب السجيني.