استعدادات مكثفة لإقامة عزاء والد النائب أحمد السجيني غدا

تشهد قاعة المناسبات بمجمع الشيخ زايد الإسلامي، استعدادات مكثفة، غدا الجمعة، لإقامة سرادق عزاء الدكتور جمال السجيني استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى جمال عبدالناصر.

ووالد النائب المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمحاسب عمرو السجيني.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، سيحضران العزاء، نظرا للحفاوة التى يتمتع بها النائب أحمد السجيني بين أعضاء البرلمان بغرفتيه، باعتباره أحد الكوادر المهمة داخل حزب مستقبل وطن.

وأشارت المصادر، إلى أن عددا كبيرا من نواب الغرفتين، بجانب الشخصيات السياسية، سيحضرون مراسم العزاء، التي ستقام غدا بعد صلاة المغرب، وكذلك عددا من النائبات.

والفقيد الدكتور جمال السجيني الذى رحل عن عالمنا، أحد أعمدة الطب بمحافظة الإسكندرية، ومن مؤسسى التأمين الصحي فى آواخر الستينيات، استشارى ورئيس أقسام الصدر حتى بلوغه سن المعاش.

ورفض الراحل، اعتزال العمل بعد ظهور جائحة كورونا، رغم بلوغه سن الـ82 عاما، وظل لديه الإصرار على استقبال وعلاج مرضاه بأسعار رمزية.

وكان العديد من أبناء وتلامذة الشهيد الدكتور جمال السجيني، نعوا الفقيد الذي توفاه الله إثر الإصابة بفيروس كورونا، أثناء العمل حتى الأسبوعين الأخيرين من حياته.

وشهدت صفات التواصل الاجتماعى على مدار الساعات الماضية، قصص إنسانية رواها من عرفوا هذا الرجل، مؤكدين دماثة خلقه، سواء من مرضاه أو من زملائه بالمهنة.