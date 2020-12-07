عبدالعال: رئيس الجمهورية صاحب الحق في تحديد مصير الحكومة

في أول تعليق له على الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن التغيير الوزاري، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم، إن رئيس الجمهورية، صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية، في تحديد مصير الحكومة.

ونفى "عبدالعال" في تصريحات بعد الإدلاء بصوته في جولة الإعادة من المرحلة الثانية بانتخابات النواب، الربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، قائلاً: "الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد، مضيفًا أنَّ الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس المقبل ولا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، والأمر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية".

وأدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم، بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر.

رئيس النواب: الانتخابات استحقاق دستوري ورسالة هامة

وقال رئيس مجلس النواب، إنَّ نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري ورسالة مهمة للداخل والخارج خاصة أنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

وتابع رئيس مجلس النواب: "ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري ومؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا"، مضيفًا "هي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم أن خيار تأجيل الانتخابات غير ضروري".

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات مثل الجيش والشرطة، قائلًا: "التحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، الوضع كان يشجع المواطنين في المحافظات للخروج والإدلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي".

واستكمل: "البرلمان السابق كان استثنائيا، وأدى دوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة وصاغ البنية التشريعية وتصدى لها بكل شجاعة، مضيفًا "صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن".

ونوه رئيس مجلس النواب إلى أنَّ التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة ومنها قانون المحليات الذي سيصدره المجلس المقبل.

وكشف رئيس البرلمان، أنَّ المجلس المقبل هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ، وحول ريادة نسبة تمثيل للشباب في البرلمان القادم، قال: "مصر دولة شابة والأغلبية للشباب وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج ناجح ولها دور ملموس ولها دور كبير في المجلس المقبل من حيث التشريع والرقابة".

ولفت رئيس البرلمان إلى أنَّ التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية والأحزاب والتنوع ثراء في المناقشات وينعكس بشكل إيجابي على التشريع والرقابة.